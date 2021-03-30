سقوط جرحى جراء تفريق الأمن لاحتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن

أفادت مصادر إعلامية في اليمن، بسقوط عدد من الجرحى إثر تفريق الأمن لمظاهرات واحتجاجات شعبية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية بمديرية ميفع حجر بمدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن