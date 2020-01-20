أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الاثنين، عن إصابة 14 ضابطا بجروح خلال رمي الحجارة عليهم من "مثيري الشغب"، حسبما أفاد مراسلنا في العراق، وذكر بيان للخلية "أثناء تأدية قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به".

وأضاف البيان أن "هذه الأفعال أدت إلى جرح 14 ضابطا، حيث كانت إصابتهم في الرأس، كما تعرض آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية إلى كسر في ساقه اليسرى"، وأشار البيان إلى أنه "تم نقل الضباط المصابين للمستشفيات القريبة"، موضحا أن "القوات الأمنية استمرت بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها رغم ما تعرضت له".