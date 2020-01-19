تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد
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تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد

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العرب اليوم - تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد

تظاهرات العراق
بغداد - العرب اليوم

أفاد مصدر في العراق لـRT بأن الصدامات تجددت صباح اليوم الأحد في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية، وقال إن "المحتجين أحرقوا الإطارات في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع"، وأضاف أن "محتجين تحدثوا عن إطلاق رصاص حي من قبل القوات الأمنية، وتعرض خمسة منهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

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تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد



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