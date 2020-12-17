رئيس الوزراء البريطاني يتمنى الشفاء لماكرون بعد أن ثبتت إصابته بكورونا

تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا وقال جونسون على "تويتر": "آسف لسماع أن نتائج اختبار صديقي إيمانويل ماكرون لفيروس كورونا إيجابية. كلنا نتمنى لك الشفاء العاجل" كما نشر الرسالة نفسها باللغة الفرنسية.

المصدر: "رويترز"