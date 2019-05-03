القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا ويداهم منازل في رمانة غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنًا فلسطينيًا من قرية رمانة غرب جنين، وداهمت عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت فريد حمدان القلق بعد اقتحامها قرية رمانه ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما داهمت عدد من منازل المواطنين الفلس