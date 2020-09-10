للمرة الثالثة اندلاع حريق داخل مرفأ بيروت

اندلع حريق جديد للمرة الثالثة، الخميس، داخل منطقة السوق الحرة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية وفي حين لم تُعرف أسباب نشوبه حتى الآن، ذكرت الشبكة اللبنانية أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات جاء ذلك بعد يومين من الحريق الثاني الذي اندلع بمرفأ بيروت. وشوهدت حينها سيارات الاطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر فيديو للحريق.