حريق جديد في مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة

أفادت معلومات عن اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت لم تُعرَف أسبابه.وفيما ذكرت بعض المعلومات أنّ الحريق ناجم عن حرق نفايات، أوضح الدفاع المدني لـ"النهار" أنّ سبب الحريق هو لردم وبقايا مخلفات الانفجار يتمّ إحراقه بعلم الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني اللبناني في حال امتدّت النار، وهي حتى الآن محصورة، وقد حضرت 3 إطفائيات من أجل ذلك.