جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة
آخر تحديث GMT16:39:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة

عاجل
غزه - العرب اليوم

 أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن قواته رصدت قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، مشيرا إلى أن "القطعة الجوية تحت مراقبة وحدات المراقبة الجوية طيلة الحادث ولم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة



أخبار ذات صلة

GMT 10:54 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا
العرب اليوم - أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

GMT 10:49 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية
العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية

GMT 07:45 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

سوريا تُندد بالهجمات الإسرائيلية المتكررة عليها وتؤكد حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها
العرب اليوم - سوريا تُندد بالهجمات الإسرائيلية المتكررة عليها وتؤكد حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها

GMT 06:46 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

سماع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
العرب اليوم - سماع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل

GMT 20:09 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

روسيا تتهم الجيش الأوكراني بقصف سجن يحتجز فيه عناصر لـ"آزوف"
العرب اليوم - روسيا تتهم الجيش الأوكراني بقصف سجن يحتجز فيه عناصر لـ"آزوف"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:10 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

فساتين صيفية مثالية لمختلف المناسبات
العرب اليوم - فساتين صيفية مثالية لمختلف المناسبات

GMT 07:20 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

أجمل الوجهات السياحية المثالية حسب كل برج
العرب اليوم - أجمل الوجهات السياحية المثالية حسب كل برج

GMT 03:04 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

أفكار في الديكور لجعل المنزل أكثر فخامةً
العرب اليوم - أفكار في الديكور لجعل المنزل أكثر فخامةً

GMT 06:50 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

بلينكن يؤكد دعم أميركا لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن
العرب اليوم - بلينكن يؤكد دعم أميركا لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

GMT 09:34 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

الأمير ويليام​ حديث الجميع بسبب ما فعله مع صحافية في BBC
العرب اليوم - الأمير ويليام​ حديث الجميع بسبب ما فعله مع صحافية في BBC

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 03:12 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 04:30 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
العرب اليوم - جرح فلسطين المفتوح

GMT 05:55 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

خطة آبل تثير ذعر فيسبوك وتقضى على واتساب
العرب اليوم - خطة آبل تثير ذعر فيسبوك وتقضى على واتساب

GMT 10:58 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

ميريام فارس تشارك في تحدي "Myriam Dance Challenge"
العرب اليوم - ميريام فارس تشارك في تحدي "Myriam Dance Challenge"

GMT 01:13 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

رانيا فريد شوقي لا تمانع في دخول بناتها الفن
العرب اليوم - رانيا فريد شوقي لا تمانع في دخول بناتها الفن

GMT 18:02 2016 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

المطربة ياسمينا تعتذر لجمهورها عن فستانها المثير
العرب اليوم - المطربة ياسمينا تعتذر لجمهورها عن فستانها المثير

GMT 19:17 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايو

الكاتب عمر حسين سراج يُصدر عمله الروائي "زبد البحر"
العرب اليوم - الكاتب عمر حسين سراج يُصدر عمله الروائي "زبد البحر"

GMT 12:23 2015 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أدلة جديدة تكشف عن آثار مقبرة الملكة الفرعونية الشهيرة نفرتيتي
العرب اليوم - أدلة جديدة تكشف عن آثار مقبرة الملكة الفرعونية الشهيرة نفرتيتي

GMT 01:14 2017 الإثنين ,27 آذار/ مارس

همسة ماجد تؤكد تفضيلها المكوث في العراق عن الانتشار عالميًا
العرب اليوم - همسة ماجد تؤكد تفضيلها المكوث في العراق عن الانتشار عالميًا

GMT 08:31 2017 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

السجن أو الغرامة للاعبة كمال أجسام إيرانية بسبب صور لتدريباتها
العرب اليوم - السجن أو الغرامة للاعبة كمال أجسام إيرانية بسبب صور لتدريباتها

GMT 17:18 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

زوجة أحمد الفيشاوي تستعرض سيارة فارهة من نوع "مرسيدس"
العرب اليوم - زوجة أحمد الفيشاوي تستعرض سيارة فارهة من نوع "مرسيدس"

GMT 03:45 2019 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس

الدكتور جمال أبو الفتوح يحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد
العرب اليوم - الدكتور جمال أبو الفتوح يحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab