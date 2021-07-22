معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي
آخر تحديث GMT20:49:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي

العرب اليوم -

العرب اليوم - معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي

معارك عنيفة في في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي
أديس أبابا - العرب اليوم

 اندلعت معارك عنيفة في في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي، أسفرت عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف.  وقال محمد حسين المسؤول بالوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث إن اشتباكات اندلعت اشتباكات بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المتاخمة لتيغراي، مشيرا إلى أن "القتال العنيف لا يزال مستمرا، مما أدى إلى نزوح 70 ألف شخص ومقتل 20 مدنيا".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي



أخبار ذات صلة

GMT 17:22 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

البيت الأبيض يعلن عن موعد لقاء "مرتقب" بين زيلينسكي وبايدن في واشنطن
العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن عن موعد لقاء "مرتقب" بين زيلينسكي وبايدن في واشنطن

GMT 17:10 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران
العرب اليوم - الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران

GMT 17:07 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولي M4 شمال الرقة في سورية
العرب اليوم - قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولي M4 شمال الرقة في سورية

GMT 17:05 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

الملك عبد الله الثاني يؤكد أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص
العرب اليوم - الملك عبد الله الثاني يؤكد أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص

GMT 17:46 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن أن الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالة لافتة وجريئة لنسرين طافش في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - العرب اليوم

لفتت الفنانة السورية، نسرين طافش، الأنظار خلال حضورها في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74، إذ توجهت نسرين طافش إلى فرنسا ونشرت عدة صور لها من داخل الطيارة، وعلقت على المنشور: "الوجهة التالية".ثم شاركت متابعيها عبر "إنستغرام" فيديو، وهي تقف في شرفة غرفتها الخاصة، لتكشف عن فستانها الذي تألقت به على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وتميز الفستان بتصميمه الجريء من الأعلى، إذ بدا مكشوفاً جداً، أما من الأسفل فكان قصيراً من الأمام، ومن الخلف تميز بذيله الطويل جداً، وحمل الفستان توقيع علامة "ATELIER ZUHRA"، بينما تركت شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، ورفعته من الأمام كي تبرز ملامح وجهها ومكياجها الذي جاء بدرجات الألوان الترابية. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كان مسلسل "المداح"، الذي عرض في موسم دراما ر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:44 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

أجمل المجوهرات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2021
العرب اليوم - أجمل المجوهرات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2021

GMT 15:31 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات
العرب اليوم - أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات

GMT 09:51 2021 الإثنين ,19 تموز / يوليو

إكسسوارات صيفيّة للمساحتين الداخليّة والخارجيّة لديكور منزلي مميز
العرب اليوم - إكسسوارات صيفيّة للمساحتين الداخليّة والخارجيّة لديكور منزلي مميز

GMT 20:09 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

لبيد يسعى إلى سفارة إسرائيلية في المغرب بعد إعلانه زيارته الرباط الشهر المقبل
العرب اليوم - لبيد يسعى إلى سفارة إسرائيلية في المغرب بعد إعلانه زيارته الرباط الشهر المقبل

GMT 13:25 2021 الأربعاء ,21 تموز / يوليو

الإعلامية ريهام سعيد تعلن مجدداً اعتزال الإعلام نهائيا والعودة للتمثيل
العرب اليوم - الإعلامية ريهام سعيد تعلن مجدداً اعتزال الإعلام نهائيا والعودة للتمثيل

GMT 08:26 2021 الإثنين ,19 تموز / يوليو

5 أفكار لأزياء أنيقة ومريحة في عيد الأضحى
العرب اليوم - 5 أفكار لأزياء أنيقة ومريحة في عيد الأضحى

GMT 01:36 2021 السبت ,17 تموز / يوليو

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021

GMT 01:15 2021 السبت ,17 تموز / يوليو

أحدث ألوان طلاء الجدران لصيف 2021 الأزرق والوردي الداكن الأبرز
العرب اليوم - أحدث ألوان طلاء الجدران لصيف 2021 الأزرق والوردي الداكن الأبرز

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:31 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات
العرب اليوم - أفضل المغامرات وأهم الوجهات السياحية للعائلات

GMT 19:15 2021 السبت ,10 تموز / يوليو

«مجموعة العشرين» توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية
العرب اليوم - «مجموعة العشرين» توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية

GMT 11:07 2021 الإثنين ,28 حزيران / يونيو

شركة Infiniti تزيح الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع الفاخرة
العرب اليوم - شركة Infiniti تزيح الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع الفاخرة

GMT 02:56 2021 الأحد ,11 تموز / يوليو

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان
العرب اليوم - الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان

GMT 14:38 2021 الإثنين ,28 حزيران / يونيو

رحلة شاطئية مميّزة إلى "كيفالونيا" سادس أكبر جزيرة يونانية
العرب اليوم - رحلة شاطئية مميّزة إلى "كيفالونيا" سادس أكبر جزيرة يونانية

GMT 17:34 2021 الأربعاء ,14 تموز / يوليو

عرض سيارة من ماركة "تسلا" قادها الأمير تشارلز للبيع بسعر 82500 جنيه إسترليني
العرب اليوم - عرض سيارة من ماركة "تسلا" قادها الأمير تشارلز للبيع بسعر 82500 جنيه إسترليني

GMT 20:28 2021 الجمعة ,02 تموز / يوليو

أفضل 4 وجهات سياحية لقضاء العطلات الصيفية في العالم
العرب اليوم - أفضل 4 وجهات سياحية لقضاء العطلات الصيفية في العالم

GMT 12:59 2021 الخميس ,24 حزيران / يونيو

«جنرال موتورز» و«شل» تتحالفان لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في أميركا
العرب اليوم - «جنرال موتورز» و«شل» تتحالفان لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية في أميركا

GMT 10:36 2021 الخميس ,24 حزيران / يونيو

تقرير يوضح الصين أسرع أسواق السيارات الكهربائية نموا في العالم
العرب اليوم - تقرير يوضح الصين أسرع أسواق السيارات الكهربائية نموا في العالم

GMT 19:31 2021 الجمعة ,02 تموز / يوليو

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية ببرنامج تمويل الأردن
العرب اليوم - صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية ببرنامج تمويل الأردن

GMT 21:04 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

الفرنسي أوليفييه جيرو يكمل انتقاله إلى ميلان الإيطالي
العرب اليوم - الفرنسي أوليفييه جيرو يكمل انتقاله إلى ميلان الإيطالي

GMT 20:57 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو

رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله بصوره وكلمه
العرب اليوم - رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله بصوره وكلمه

GMT 05:25 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
العرب اليوم - تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر

GMT 12:07 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق
العرب اليوم - الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق

GMT 08:36 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة
العرب اليوم - كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab