معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي

اندلعت معارك عنيفة في في منطقة متاخمة لإقليم تيغراي الإثيوبي، أسفرت عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف. وقال محمد حسين المسؤول بالوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث إن اشتباكات اندلعت اشتباكات بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المتاخمة لتيغراي، مشيرا إلى أن "القتال العنيف لا يزال مستمرا، مما أدى إلى نزوح 70 ألف شخص ومقتل 20 مدنيا".