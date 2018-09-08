وحدات الجيش السوري بكافة أنواعه تبدأ عملياتها العسكرية في محافظة ادلب

أعلن مصدر عسكري ميداني في إدلب أن وحدات الجيش السوري بكافة أنواعه تبدأ عملياتها العسكرية في محافظة إدلب، حيث بدأ سلاح المدفعية والصواريخ بالاضافة للطيران الحربي والمروحي بتنفيذ استهدافات مركزة على مواقع وتجمع الميليشيات الإرهابية في آخر معاقلها .