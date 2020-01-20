أوكرانيا تؤكد على إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة
آخر تحديث GMT13:03:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أوكرانيا تؤكد على إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

العرب اليوم -

العرب اليوم - أوكرانيا تؤكد على إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

تحطم الطائرة الأوكرانية فى إيران
كييف - العرب اليوم

قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، الاثنين، إن بلاده ستطالب إيران في اجتماع مع وفد يزور أوكرانيا، بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة، وأضاف بريستايكو للصحفيين، أن أوكرانيا ستنقل رسالة إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد إسلامي مفادها أن تسليم الصندوقين الأسودين سيظهر أن إيران تريد تحقيقا غير متحيز في الحادث، حسبما نقلت "رويترز"، وأصرّت كندا، الأحد، على أن يتم "سريعا" إرسال الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران في 8 يناير، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، إنه اتصل لهذه الغاية بنظيره الإيراني، وأوضح "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا وإما إلى فرنسا" للكشف عليهما "في مكان توجد فيه الخبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة"، وجاء كلام الوزير الكندي ردا على تصريح مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني، حسن رضائي فر، الذي أشار إلى أن إيران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت إيران قد قالت إنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، حيث لقي 176 شخصا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديا، وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وذكر ترودو في مؤتمر صحفي أن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به".

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أوكرانيا تؤكد على إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة أوكرانيا تؤكد على إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة



أخبار ذات صلة

GMT 12:36 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

"التاكسي الأخضر" بمواصفات مميزة في السعودية خلال أيام
العرب اليوم - "التاكسي الأخضر" بمواصفات مميزة في السعودية خلال أيام

GMT 12:21 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

الحريري يدعو لوقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية
العرب اليوم - الحريري يدعو لوقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية

GMT 12:15 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

اجتماع أمني رفيع على وقع اشتباكات عنيفة في لبنان
العرب اليوم - اجتماع أمني رفيع على وقع اشتباكات عنيفة في لبنان

GMT 12:11 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

لبنان يوقف صحفيا أميركيا يصور الاحتجاجات لصحيفة إسرائيلية
العرب اليوم - لبنان يوقف صحفيا أميركيا يصور الاحتجاجات لصحيفة إسرائيلية

GMT 12:07 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

دي نيرو يهاجم ترامب ويصفه بـ"مستغل للسلطة"
العرب اليوم - دي نيرو يهاجم ترامب ويصفه بـ"مستغل للسلطة"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسقت بنطلون السّتان اللامع مع توب أوف شولدر غير مألوف

نيكول كيدمان تظهر بإطلالة غير ملفتة على الإطلاق

واشنطن - رولا عبسى

حضرت الممثلة العالمية من أصول أسترالية نيكول كيدمان البالغة من العمر 52 عاما، حفل توزيع جوائز نقابة المنتجين السنوية "Annual Producers Guild Awards" ليلة السبت، والذي أقيم على مسرح Hollywood Palladium الواقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. لم تكن نيكول موفقة بإطلالتها التي وصفت بالغريبة؛ إذ نسقت بنطلون السّتان اللامع باللون العاجي مع توب أوف شولدر غير مألوف التصميم، تزيّن بعُقدة أمامية ضخمة انسدل أحد أطرافها الطويلة إلى الأسفل واختارت كيدمان إطلالتها من مجموعة ما قبل خريف 2020 لعلامة J. Mendel’s، والتي وصل سعرها إلى 8,885 دولارا، وعلى الرغم من ارتفاع ثمنها، إلّا أنها لم تكن ملفتة على الإطلاق. ولم تكن ملابس نيكول هي الوحيدة غير الموفقة بإطلالتها؛ إذ إنها ظهرت أيضا بوجه منتفخ على غير عادتها، كما بدى عليها علامات التقدم بالسن.وتخلت كيدمان عن تزيين ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:50 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

جان بول غوتييه يعلن عن عرضه الأخير لـ "لهوت كوتور" خلال شهر الموضة المقبل
العرب اليوم - جان بول غوتييه يعلن عن عرضه الأخير لـ "لهوت كوتور" خلال شهر الموضة المقبل

GMT 03:37 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في عجمان للعائلات 2020
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في عجمان للعائلات 2020

GMT 03:43 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

ورق جدران بنقشات هندسية لديكورات منزل بلمسة عصرية ويعكس حالة فريدة
العرب اليوم - ورق جدران بنقشات هندسية لديكورات منزل بلمسة عصرية ويعكس حالة فريدة

GMT 02:55 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

غموض حول المستقبل المالي للأمير هاري وزوجته بعد تخليه عن ثروة بمليارات الدولارات
العرب اليوم - غموض حول المستقبل المالي للأمير هاري وزوجته بعد تخليه عن ثروة بمليارات الدولارات

GMT 04:57 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

متظاهرون في اسطنبول يحيون الذكرى الـ13 لاغتيال صحافي من أصول أرمنية
العرب اليوم - متظاهرون في اسطنبول يحيون الذكرى الـ13 لاغتيال صحافي من أصول أرمنية

GMT 03:11 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

إليك طريقة تطبيق إطلالات شعرك لتظهري كنجمات السينما المفضلات لديكِ
العرب اليوم - إليك طريقة تطبيق إطلالات شعرك لتظهري كنجمات السينما المفضلات لديكِ

GMT 05:45 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

إليك 8 نصائح لترتيب حقيبتك للسفر خلال الشتاء
العرب اليوم - إليك 8 نصائح لترتيب حقيبتك للسفر خلال الشتاء

GMT 03:39 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

تعرفي على طرق تحويل بيتك لواحة سلام نفسي
العرب اليوم - تعرفي على طرق تحويل بيتك لواحة سلام نفسي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:36 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 15:57 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

أفضل عطر 212 vip النسائي يمنحك لمسة ساحرة لا تقاوم
العرب اليوم - أفضل عطر 212 vip النسائي يمنحك لمسة ساحرة لا تقاوم

GMT 02:38 2017 الأربعاء ,17 أيار / مايو

مناديل تخدير لعلاج سرعة القذف عند الرجال
العرب اليوم - مناديل تخدير لعلاج سرعة القذف عند الرجال

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 18:27 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تتجرأ على إحداث تغييرات جذرية هذا الشهر فلا خوف عليك
العرب اليوم - تتجرأ على إحداث تغييرات جذرية هذا الشهر فلا خوف عليك

GMT 18:46 2019 الجمعة ,17 أيار / مايو

ننشر شروط إعفاء بنك التسليف والائتمان في السعودية 1440
العرب اليوم - ننشر شروط إعفاء بنك التسليف والائتمان في السعودية 1440

GMT 00:32 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

لعبة "Let It Die" تصل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية
العرب اليوم - لعبة "Let It Die" تصل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

GMT 18:22 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة
العرب اليوم - تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة

GMT 14:27 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية
العرب اليوم - الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية

GMT 03:12 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

فتح النافذة في الليل يؤدى إلى نوعية نوم جيدة
العرب اليوم - فتح النافذة في الليل يؤدى إلى نوعية نوم جيدة

GMT 11:34 2014 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

انقراض حيوان الزرافة بسبب الصيد الجائر وفقدان البيئة
العرب اليوم - انقراض حيوان الزرافة بسبب الصيد الجائر وفقدان البيئة

GMT 20:05 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

"الجنائن المعلقة" اسطورة العالم القديم وعجائب الدنيا السبع تبعث مجدّدًا
العرب اليوم - "الجنائن المعلقة" اسطورة العالم القديم وعجائب الدنيا السبع تبعث مجدّدًا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab