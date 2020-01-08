وزراة الخارجية الأوكرانية تكشف جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم، وكانت مؤسسة الطيران الإيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، فيما أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية إلى أن 145 راكبا على متنها إيرانيون، ونشر وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، تغريدة على "تويتر" توضح أنه من بين القتلى:

82 إيرانيا

63 كنديا

11 أوكرانيا

10 سويديا

4 أفغان

3 ألمان

3 بريطانيين