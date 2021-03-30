السيسي يسعى لكراكات جديدة لتطوير قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "ما حدث في قناة السويس من دروس وعبر يجب أن يستفاد منها".وتابع الرئيس المصري خلال تفقده مركز التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس: "مهم قوي إن الدروس والعبر اللى الموجودة تتحول لواقع إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر".

وأوضح: "احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللي فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف أو التكلفة".

وأكمل الرئيس المصري: "الكراكة مهاب مميش واللى قبل منها دى كراكات عملاقة جاية علشان تساهم في قدرة الهيئة ومطالب العمل"، مضيفا: "كل المطالب اللى احنا محتاجينها علشان يبقا عندنا عناصر في ظل التطور اللى حصل في حركة السفن العملاقة، لو محتاجة معدات تانية على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أى مشكلة إن شاء الله".