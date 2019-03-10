الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن أن من بين الضحايا 32 كينيا و 17 اثيوبيا والباقي من دولة المختلفة

اعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية انه من بين الضحايا ال 157 الأجمالي 32 كينيا و17 واثيوبيا والباقي من دولة المختلفة .

وان الطائرة B-737-800MAX مع رقم تسجيل ET- AVJ الساعة أقلعت صباح اليوم الأحد الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من أديس أبابا ، من مطار بولي الدولي و اختفت من على شاشات الرادار الساعة 08:44. .

و أعرب مكتب رئيس الوزراء عن تعاطفه مع الأقارب والأصدقاء المتوفين.