اقتحم 121 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد، وغادروه بعد اختتام جولاتهم الاستفزازية من جهة باب السلسلة.