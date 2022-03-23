حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو
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حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو

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العرب اليوم - حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو
مقديشو - العرب اليوم

هاجم مسلحون في الصومال مجمع المطار الدولي الموجود خارج العاصمة مقديشو.  وشوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق المنطقة التي تضم فنادق وأيضا مكاتب لمنظمات دولية ومقرات بعثات دبلوماسية.  وتتحدث تقارير عن وقوع وفيات.  وأفاد التلفزيون الوطني باشتباك القوات الأمنية مع المسلحين وتعاملهم مع "حادث إرهابي" على حد ما أعلن.  وصرحت حركةُ الشباب المتشددة المسلحة بأن مقاتليها يشنون هجوما على أكبر قاعدة عسكرية أجنبية في الصومال بناءا على ما أوردته من جانبها.  وأصبحت الحركة تشن هجماتها بشكل متكرر فيما كان ينشغل الصوماليون في الأسابيع الماضية بالاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان بعد أن تم تاجيل هذة الانتخابات أكثر من مرة وتأخر تنظيمها كثيراً في البلاد.

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حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم على محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو



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