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وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما

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العرب اليوم - وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما

الإمارات وإسرائيل
أبوظبي - العرب اليوم

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الاتصالات بين البلدين حيث دشن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي".وذكرت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال التهاني و"أكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

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وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما



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