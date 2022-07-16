الدفاع الروسية تُعلن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير مواقع ووحدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة. وصرحت وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية أن القوات الجوية - الفضائية استطاعت تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية ومخازن ذخيرة بأسلحة عالية الدقة". كما تمكنت القوات المسلحة الروسية من القضاء على لواء 80 العسكري التابع للجيش الأوكراني في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى لواء الدبابات الثالث في منطقة نوفوبوركوفكا في منطقة خاركوف.