لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا
آخر تحديث GMT13:51:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا

العرب اليوم -

العرب اليوم - لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا

طائرة إثيوبية
أديس أبابا - العرب اليوم

أفادت مؤسسة البث الإثيوبية الرسمية بعدم وجود ناجين من كارثة طائرة الركاب الإثيوبية التي سقطت صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 157 شخصا.

ونقلت المؤسسة عن مصدر في شركة الطيران الإثيوبية قوله إن ركاب الطائرة كانوا مواطنين من 33 دولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الطائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX" رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

وأقلعت الطائرة في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

وذكرت الشركة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية ولم تتوفر لحد الآن أي معلومات حول الضحايا أو ما إذا كان هناك ناجون من هذه الكارثة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا



أخبار ذات صلة

GMT 00:03 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

حملة ضخمة في غزة للإساءة إلى الرئيس الفلسطيني
العرب اليوم - حملة ضخمة في غزة للإساءة إلى الرئيس الفلسطيني

GMT 00:00 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا
العرب اليوم - مادورو يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا ويؤكد مواصلته في إدارة شؤون فنزويلا

GMT 23:44 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

فرار عدد من قيادات الجيش الفنزويلي المنشقين إلى كولومبيا
العرب اليوم - فرار عدد من قيادات الجيش الفنزويلي المنشقين إلى كولومبيا

GMT 23:41 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

الهند تحشد تعزيزات في كشمير ومودي يعد بمحاسبة باكستان "خطوة خطوة"
العرب اليوم - الهند تحشد تعزيزات في كشمير ومودي يعد بمحاسبة باكستان "خطوة خطوة"

GMT 23:17 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان
العرب اليوم - وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا مِن التل باللون الزهري والأسود الناعم

باريس هيلتون أكثر شبابًا في عرض "فتيات القوة"

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

بدت النجمة باريس هيلتون أكثر شبابا بصحبة كلبها دايموند بيبي، في عرض المصمم كريستيان كوان أكس "فتيات القوة" في لوس أنجلوس، الجمعة، وعلى المنصة ارتدت النجمة الشاملة البالغة من العمر 38 عاما، فستانا من التل باللون الزهري والأسود الناعم، مع شعر مصفف على شكل ديل حصان، وحملت في يديها حقيبة فتايات القوة، وارتدت زوجا من الأحذية السوداء العالية لمزيد من الأناقة. وظهرت هيلتون في ما بعدُ وهي ترتدي بذلة "جامبسوت" ملونة كاملة مع خطوط حمراء وزرقاء وخضراء ونجوم سوداء، وعززت وريثة فنادق هيلتون جمال عينيها الزرقاوين مع ظلال وردية وسوداء، ووضعت ملمع شفاه ورديا لامعا، وبدت الجميلة الشقراء وجروها الصغير كأنها أميرة مع ربطة شعر كبيرة باللون الوردي. وحرصت هيلتون على التقاط بعض الصور مع المصمم كريستيان كوان، والذي ارتدى تي شيرت مع سروال أسود، ويتعاون المصمم كريستيان كوان ومسلسل الرسوم…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:22 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

جورجيا توفولو أنيقة خلال حفلة عشاء مع أصدقائها في لندن
العرب اليوم - جورجيا توفولو أنيقة خلال حفلة عشاء مع أصدقائها في لندن

GMT 01:53 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

أرخص 10 وجهات لقضاء عطلة مُميّزة في أوروبا الشرقية
العرب اليوم - أرخص 10 وجهات لقضاء عطلة مُميّزة في أوروبا الشرقية

GMT 03:54 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

منزل جينيفر لوبيز الجديد "بيل آير" بقيمة 28 مليون دولار
العرب اليوم - منزل جينيفر لوبيز الجديد "بيل آير" بقيمة 28 مليون دولار

GMT 00:48 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

ترامب يطلب من الحلفاء دفع التكلفة الكاملة لاستضافة القوات الأميركية
العرب اليوم - ترامب يطلب من الحلفاء دفع التكلفة الكاملة لاستضافة القوات الأميركية

GMT 05:07 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

ووبي غولدبرغ تكشف معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي
العرب اليوم - ووبي غولدبرغ تكشف معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 08:24 2014 الأحد ,13 إبريل / نيسان

الملحفة الشاويّة لباس جزائريّ عصريّ تقليديّ ينافس الوشاح الفرنسيّ في أكبر الصالونات
العرب اليوم - الملحفة الشاويّة لباس جزائريّ عصريّ تقليديّ ينافس الوشاح الفرنسيّ في أكبر الصالونات

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 16:05 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

منى أحمد تعلن عن توقعات الأبراج لعام 2019
العرب اليوم - منى أحمد تعلن عن توقعات الأبراج لعام 2019

GMT 19:34 2015 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

دور التأثيث تعتمد اللون البيج والبني في تصاميم صالونات شتاء 2016
العرب اليوم - دور التأثيث تعتمد اللون البيج والبني في تصاميم صالونات شتاء 2016

GMT 07:14 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

جينيفر لوبيز تبدو أنيقة في بلوفر مخطط وسروال جينز
العرب اليوم - جينيفر لوبيز تبدو أنيقة في بلوفر مخطط وسروال جينز

GMT 11:38 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

الستائر المبهجة أناقة تزيد غرف المنزل جمالية ناعمة في فصل الصيف
العرب اليوم - الستائر المبهجة أناقة تزيد غرف المنزل جمالية ناعمة في فصل الصيف

GMT 06:38 2017 الثلاثاء ,21 آذار/ مارس

نجلاء محمود تُقدم إكسسوارات وحليا جديدة في مناسبة عيد الأم
العرب اليوم - نجلاء محمود تُقدم إكسسوارات وحليا جديدة في مناسبة عيد الأم

GMT 11:06 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية
العرب اليوم - "النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية

GMT 05:24 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة سلطنة عُمان الريال العماني الأحد
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة سلطنة عُمان الريال العماني الأحد

GMT 21:41 2016 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس

وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج يتفقد القوات العاملة في حلب
العرب اليوم - وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج يتفقد القوات العاملة في حلب

GMT 04:53 2016 الجمعة ,05 آب / أغسطس

أسرار إبداع ذا روك على حلبة المصارعة
العرب اليوم - أسرار إبداع ذا روك على حلبة المصارعة

GMT 10:20 2013 السبت ,29 حزيران / يونيو

طرق إرضاء الرجل العنيد
العرب اليوم - طرق إرضاء الرجل العنيد

GMT 03:51 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

نصائح مهمة لتزيين طاولة عيد الميلاد بطريقة مميزة
العرب اليوم - نصائح مهمة لتزيين طاولة عيد الميلاد بطريقة مميزة

GMT 01:08 2015 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

"هيونداي" تطرح السيارة الجديدة "توسان" في الأسواق
العرب اليوم - "هيونداي" تطرح السيارة الجديدة "توسان" في الأسواق

GMT 12:40 2016 الإثنين ,25 تموز / يوليو

مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي
العرب اليوم - مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي

GMT 14:40 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكّد أنّ الخلاف مع الدوحة يعود إلى 1995
العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكّد أنّ الخلاف مع الدوحة يعود إلى 1995

GMT 10:27 2015 الإثنين ,11 أيار / مايو

رشا الخطيب مستمرة مع "المستقبل" بعد لجوئها إلى"صوت لبنان"
العرب اليوم - رشا الخطيب مستمرة مع "المستقبل" بعد لجوئها إلى"صوت لبنان"

GMT 16:20 2016 الثلاثاء ,05 إبريل / نيسان

أمل حجازي تهاجم نضال الأحمدي وتوضح موقفها إزاء أحلام
العرب اليوم - أمل حجازي تهاجم نضال الأحمدي وتوضح موقفها إزاء أحلام

GMT 00:33 2017 الثلاثاء ,30 أيار / مايو

الفنانة السعودية أسيل عمران ترد على تهديدات تنظيم "داعش"
العرب اليوم - الفنانة السعودية أسيل عمران ترد على تهديدات تنظيم "داعش"

GMT 21:17 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطس

الجزائريون يتمسّكون بعادات وتقاليد عيد الأضحى رغم التحوّلات الأخيرة
العرب اليوم - الجزائريون يتمسّكون بعادات وتقاليد عيد الأضحى رغم التحوّلات الأخيرة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab