تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم

تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا.

وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

من جهته، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الإثيوبية إنه "تأكد وقوع الحادثة في الساعة 8.44 صباحا".

سبوتنيك