بوركينا فاسو تعلن القضاء على 13 إرهابيًّا بمنطقة الساحل

أعلنت السلطاتُ في بوركينا فاسو اليوم القضاءَ على 13 إرهابيًّا في عمليات عسكرية نفذت خلال هذا الأسبوع في منطقة الساحل وأورد بيان لرئاسة الأركان العامة في البلاد، أن قوات الجيش نفذت 32 عملية جوًا وبرًا ردًّا على كمين استهدف مركبة عسكرية بمنطقة "مانسيلا" شمال شرقي البلاد وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل أحد الجنود، والقضاء على 13 إرهابيًّا، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات الخاصة بالإرهابيين.