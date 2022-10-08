محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف
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محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف

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العرب اليوم - محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف

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موسكو ـ العرب اليوم

وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف

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محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف



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