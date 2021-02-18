عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 17 مستوطنًا، تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.