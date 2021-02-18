قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، شابين فلسطينيين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز توقيف في مستوطنة "النبي يعقوب"ونقلت مصادر محلية عن عضو اللجنة التنظيمية في شعفاط باسل عابد ، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية سامي أبو خضير ، وليث أبو خضير.