الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

أصيب فلسطيني، اليوم الاثنين، بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بدعوى محاولة طعن جنود إسرائيليين في الخليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتحييد فلسطيني وإصابته بإطلاق النار بعد أن حاول طعن ضابط ومدنيين إسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أحبط محارب في جيش الدفاع محاولة تنفيذ اعتداء طعن تخريبي في مفرق إلياس قرب الخليل، بعد أن رصد مخربا يحاول طعن مواطنين وضابط، حيث أطلق المحارب النار على المخرب مما أدى إلى تحييده ومن ثم نقله لتلقي العلاج الطبي".

كما أوضح المتحدث أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.