رئيس فنلندا أبلغ بوتين بأن بلاده ستتخذ قرارا بشأن الانضمام إلى الناتو في الأيام المقبلة

أبلغ الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).