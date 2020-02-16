انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة
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انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق "أوتوستراد" في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة مصادر إعلامية تؤكد قصف مقر لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد بصاروخين من دون خسائر بشرية أردوغان يقول إن المشكلات في إدلب لن يتم حلها إلا بعد انسحاب القوات الحكومية السورية خلال ساعات كويكب ضخم يصطدم بالأرض أردوغان" لن نبقى صامتين إزاء تطويق القوات الحكومية السورية لمواقع المراقبة التركية في إدلب" وزير الخارجية التركي "أردوغان وترامب بحثا في اتصال هاتفي التطورات في إدلب وليبيا وخطة السلام الأميركية" لافروف "لا بد من احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول" لافروف "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة" لافروف "لا بد من تعزيز التعاون بين روسيا وأوروبا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف" توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية يزيد التوتر في المنطقة"
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انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق "أوتوستراد" في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة

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العرب اليوم - انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق "أوتوستراد" في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة

انقلاب حافلة نقل طلاب
عمّان - العرب اليوم

انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق "أوتوستراد" في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة.

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انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد في منطقة الزرقاء الأردنية ووجود إصابات وحالة وفاة



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