تفعيل اتفاقية تطوير العمل الحكومي بين الإمارات والأردن

نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات فنية موسعة، بين ممثلي البلدين الشقيقين، شارك فيها أعضاء فرق العمل الفنية المتخصصة المشتركة، وتم خلالها الاتفاق على البدء بتصميم وإنشاء أول مركز للمسرعات الحكومية في المملكة بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الأردن 2025.

جاء ذلك، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يستهدف مشاركة الخبرات وقصص النجاح في تجارب تطوير العمل الحكومي.

واستقبلت مجد محمد شويكة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي في الأردن، الوفد الإماراتي وبحثت معه جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي في ضوء الاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2021.

وأشادت شويكة خلال لقائها فرق العمل المشتركة بجهود تفعيل اتفاقية التعاون، مؤكدة أن الاجتماعات حددت الأولويات وجدول العمل، وأن معظم المشاريع المشتركة تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص وإلى عمل حقيقي نلمس أثره في أقرب وقت ممكن.

وشددت على أهمية المبادرات الجاري التعاون لتنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل في القطاع الحكومي، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين البلدين الذي يجسد حرص الحكومة الأردنية على تحسين نوعية الخدمات.