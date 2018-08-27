رفض المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور صحة ما ورد في تقرير نشرته إذاعة "صوت أمريكا ـ أوردو" اتهم قوات الجيش الباكستاني بقتل شاب في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضح المتحدث في بيان اليوم أن ما ورد في تقرير إذاعة "صوت أمريكا ـ أوردو" أكاذيب لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الإذاعة الأمريكية تواصل كعادتها نشر معلومات كاذبة، ولكن سكان منطقة وزيرستان يحبون السلام، ويعرفون قيمة السلام الذي تحقق في منطقتهم التي شهدت موجة من الإرهاب خلال السنوات الماضية.
وبيّن أن الإذاعة الأمريكية زعمت بأن قوات الجيش الباكستاني قتلت شاباً من سكان منطقة وزيرستان، وأن الجيش أمر بتحقيق ضد أحد ضباطه المتورط في الحادثة، مؤكداً أن الجيش الباكستاني لم يقتل أي شخص ولم يتعرض أي شخص بإصابات بنيران الجيش في وزيرستان.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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