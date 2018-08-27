رفض المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور صحة ما ورد في تقرير نشرته إذاعة "صوت أمريكا ـ أوردو" اتهم قوات الجيش الباكستاني بقتل شاب في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح المتحدث في بيان اليوم أن ما ورد في تقرير إذاعة "صوت أمريكا ـ أوردو" أكاذيب لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الإذاعة الأمريكية تواصل كعادتها نشر معلومات كاذبة، ولكن سكان منطقة وزيرستان يحبون السلام، ويعرفون قيمة السلام الذي تحقق في منطقتهم التي شهدت موجة من الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وبيّن أن الإذاعة الأمريكية زعمت بأن قوات الجيش الباكستاني قتلت شاباً من سكان منطقة وزيرستان، وأن الجيش أمر بتحقيق ضد أحد ضباطه المتورط في الحادثة، مؤكداً أن الجيش الباكستاني لم يقتل أي شخص ولم يتعرض أي شخص بإصابات بنيران الجيش في وزيرستان.