لندن تؤكد مقتل متطوع بريطاني في سوليدار بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن الوزارة على علم باكتشاف جثة بريطاني فقد في مدينة سوليدار في أوكرانيا، حسب موقع روسيا اليوم.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية، فقدان البريطانيين أندرو بيغشو، وكريستوفر بيري، بالقرب من مدينة سوليدار.وتؤكد وسائل إعلام بريطانية، أن المفقودين كانا من المتطوعين وشاركا في الإجلاء والمساعدات الإنسانية في دونباس.وحسب عامل الإغاثة كريستيان كامبل في ولاية تينيسي، انتقل المفقودان إلى مدينة سوليدار للمساعدة في الإجلاء مع تقدم القوات الروسية.