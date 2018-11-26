الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين-45 مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس.



وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت 32 مواطنا مقدسيا، بينهم نحو 20 من أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة، وأسرى محررون مشيرة إلى أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات وبلاغات لعدد آخر من أهالي القدس.



وأوضحت أن الاعتقالات شملت كافة أحياء وبلدات مدينة القدس فيما اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم فتاة وصحفي، من محافظة رام الله.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس غرب رام الله، وداهمت عدة منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم طفلان، وذلك بعد أن داهمت بلدة يطا جنوبا، وبلدة الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل، وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، منهم طفل بزعم رشق الجنود المتمركزين على حاجز أبو الريش المقام غرب الحرم الابراهيمي بالحجارة، واقتادته إلى مركز تحقيق "جعبرة"

شرق مدينة الخليل .