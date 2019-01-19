سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم
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سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم

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العرب اليوم - سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
واشنطن - العرب اليوم

رحبت سيول بالإعلان عن عقد قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية.

وأضافت الرئاسة في بيان، أن سيول تأمل بأن يشكل هذا اللقاء "تحوّلا" لصالح السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض الجمعة أنّ القمة المقبلة بين ترامب وكيم ستُعقد "أواخر شباط" في مكان لم يُحدّد بعد. 

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سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم



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سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم سيول ترحّب بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين ترامب وكيم



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