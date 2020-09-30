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وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح إلى الكويت

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العرب اليوم - وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح إلى الكويت

الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت_ العرب اليوم

وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح إلى الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.

وقال الديوان الأميري الكويتي، مساء أمس الثلاثاء، إن جنازة أمير الكويت الراحل ستقتصر على الأقارب فقط، وجاء في بيان للديوان: "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها في 23 يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

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وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح إلى الكويت وصول الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح إلى الكويت



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