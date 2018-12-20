مستوطنون يجرفون أراضي غرب بيت لحم لصالح شارع استيطاني

جرف مستوطنون أراضي في بلدة بتير غرب بيت لحم، وتصدى لهم المواطنين.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن المستوطنين شرعوا مساء أمس، بشق طريق وسط أراضي منطقة الخمار شمال غرب بتير، على طول كيلو متر، بهدف إقامة بؤرة استيطانية، حيث تصدى لهم المواطنين ومنعوهم من الاستمرار في اعمال التجريف.

وأشار بريجية الى ان منطقة الخمار تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال منذ فترة، لافتا الى أن أصحاب الأرض يمتلكون كوشان " طابو" فيها.