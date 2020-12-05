16 قتيلاً إثر سقوط حافلة من جسر مرتفع في البرازيل

قتل 16 شخصا على الأقل وجرح 27 آخرون إثر سقوط حافلة من جسر يفوق علوه عشرين مترا في جنوب شرق البرازيل، على ما أعلنت فرق الإطفاء ووقع الحادث قرب منطقة جواو مونليفادي في ولاية مينا جيرايس ،وقد سقطت الحافلة التي كانت تقل 46 شخصا من أعلى جسر يسمى "بونتي تورتا" وأفادت التحقيقات الأولية أن الحادثة قد تكون ناجمة عن عطل في مكابح المركبة وقد أسفرت الحادثة أيضا عن جرح 27 شخصا بينهم ثلاثة في حال حرجة، جرى نقلهم بواسطة طوافة إلى مستشفى في بيلو هوريزونتي عاصمة الولاية.