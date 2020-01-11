مقتل 12 مهاجرا بغرق قارب يقل 50 شخصا في اليونان

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، كانوا على متن قارب غرق في البحر الأيوني، بحسب ما أعلنت السلطات اليونانية.



وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 21 آخرين من القارب، مشيرا إلى أن "عملية البحث والإنقاذ متواصلة". وفقا لما ذكرته فرانس برس.



وأوضحت السلطات اليونانية أن القارب، الذي كان يقل حوالى 50 مهاجرا، غرق قبالة جزيرة تقع غربي اليونان.



وأضاف خفر السواحل اليوناني أن الطائرات المروحية والسفن تقوم بعملية بحث في المنطقة الواقعة جنوب غربي جزيرة باكسي، في البحر الأيوني، بحثا عن مزيد من الناجين.



وأشارت تقارير إلى أن المياه بدأت تغمر القارب، الذي يقل مهاجرين لم تعرف هوياتهم بعد، قرب جزيرة باكسي أثناء محاولته الوصول إلى إيطاليا على ما يبدو.