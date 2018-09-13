اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون المجتمع الدولي بتأمين احتياجاتهم الانسانية

اعتصم اللاجئون الفلسطينيون اليوم، في مخيم البداوي شمال لبنان، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية مطالبين بضرورة تلبية احتياجاتهم الطبية والإغاثية.

ودعا المعتصمون إلى تأمين العمل لشباب المخيم العاطلين عن العمل، مهددين بالتصعيد بالأيام المقبلة، وإقفال جميع مكاتب وكالة "الأونروا" في حال لم يتم تلبية مطالبهم المحقة.

ووزعت الفصائل الفلسطينية بيانًا خلال الاعتصام أكدت الوقوف إلى جانب مطالب اللاجئين الفلسطينيين العادلة، ووعدت بتشكيل لجنة عمل تضم كافة فعاليات مخيم البداوي للبحث في سبل معالة الأزمات والقضايا التي يتعرض لها اللاجئين والنازحين في المخيم.