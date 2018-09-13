اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون المجتمع الدولي بتأمين احتياجاتهم الانسانية

اعتصم اللاجئون الفلسطينيون اليوم، في مخيم البداوي شمال لبنان، احتجاجًا على ظروفهم المعيشية مطالبين بضرورة تلبية احتياجاتهم الطبية والإغاثية.
ودعا المعتصمون إلى تأمين العمل لشباب المخيم العاطلين عن العمل، مهددين بالتصعيد بالأيام المقبلة، وإقفال جميع مكاتب وكالة "الأونروا" في حال لم يتم تلبية مطالبهم المحقة.
ووزعت الفصائل الفلسطينية بيانًا خلال الاعتصام أكدت الوقوف إلى جانب مطالب اللاجئين الفلسطينيين العادلة، ووعدت بتشكيل لجنة عمل تضم كافة فعاليات مخيم البداوي للبحث في سبل معالة الأزمات والقضايا التي يتعرض لها اللاجئين والنازحين في المخيم.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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