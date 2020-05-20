الولايات المتحدة تسجّل 24,481 إصابة مؤكدة و 933 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,481 إصابة مؤكدة و 933 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,504,830 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 90,340 حالات وفاة.