وصول وفد أمني مصري إلى غزة

وصل وفد أمني مصري، اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة بهدف بحث التطورات السياسية مع الفصائل الفلسطينية وقال مصدر محلي: إن وفد المخابرات المصرية وصل عبر معبر بيت حانون / إيرز وانتقل إلى مقر إقامته تمهيدا لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية ووفق المصدر؛ من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع حول العملية الانتخابية ومستجدات الساحة الفلسطينية.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الوفد المصري بعد انتخابات حماس الداخلية الأخيرة، وبعد بدء تنفيذ مراحل الانتخابات الفلسطينية التشريعية تنفيذا لنتائج حوار القاهرة الذي رعته مصر وبين الحين والآخر يصل وفد المخابرات المصرية إلى غزة ويلتقي قادة حماس والفصائل الفلسطينية، حيث تتولى القاهرة متابعة الكثير من الملفات الفلسطينية وعلى رأسها المصالحة والتهدئة مع إسرائيل.