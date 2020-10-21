لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ
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لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

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العرب اليوم - لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
موسكو - العرب اليوم

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في موسكو اجتماعين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بيراموف بشأن الوضع في منقطة قره باغ.

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لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ



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