لافروف يبحث مع نظيريه الأرمني والأذربيجاني في لقائين منفصلين تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في موسكو اجتماعين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بيراموف بشأن الوضع في منقطة قره باغ.