سقوط طائرة مسيرة في إيران نتيجة المعارك في قره باغ

سقطت اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة داخل الحدود الإيرانية نتيجة المعارك العسكرية التي تشهدها منطقة قره باغ، بين أذربيجان وأرمينيا، والتي هي قريبة من حدود إيران.وذكر التلفزيون الإيراني، أن الطائرة المسيرة سقطت في أرض زراعية قرب قرية قره قوج الحدودية في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران.هذا وقد حذرت طهران في وقت سابق طرفي الصراع في قره باغ من سقوط قذائف داخل الحدود الإيرانية، ودعت أذربيجان وأرمينيا إلى الابتعاد عن حدودها.