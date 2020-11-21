قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في قلقيلية، أن الاحتلال اعتقل الشابين قيس عبد الرحمن علي ، و وائل عبد الله عامر ، بعد مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.