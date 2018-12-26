فلسطين تقدم طلب للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، الأربعاء، أنه سيتقدم بطلب رسمي لدولة فلسطين بالحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وقال المالكي، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين": "تقديم طلب الدولة دائمة العضوية سيكون لمجلس الأمن الدولي، وسيتم ذلك خلال تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ77 الصين)".

وأضاف أنه سيتوجه لمجلس الأمن بـ"طلب إدانة الاستيطان وفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أنه في حال فشل تمرير الطلب سيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.