الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

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العرب اليوم - الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

الجامعة العربية
تونس - العرب اليوم

دعت جامعة الدول العربية - في الذكرى الـ43 ليوم الأرض - المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صدر عن "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام.

وطالب البيان المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية.

وحثت الجامعة العربية الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، على الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وأكد البيان ، على دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني



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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني



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