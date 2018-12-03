الإعدام لـ6 أشخاص والأشغال الشاقة لـ7 بتهمة التخابر مع إسرائيل

قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن "القضاء العسكري أصدر 13 حكمًا لمدانين بالتخابر مع الاحتلال بينهم 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة".

وأوضح المتحدث باسم "داخلية غزة" أن "الأحكام بالإعدام والأشغال الشاقة التي صدرت ضد المتعاونين مع الاحتلال رسالة واضحة لأمثالهم أن هذا هو مصيرهم".

سبوتنيك