تأجيل محاكمة البشير إلى 15 سبتمبر

تقرر تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى 15 سبتمبر، وفقا لما أعلنته قناة "العربية" في نبأ عاجل وفي الخامس والعشرون من أغسطس الماضي، أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، إلى الأول من سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين واستمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير ومعاونيه، في جلسة اليوم، إلى الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.