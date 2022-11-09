واشنطن توسع نطاق العقوبات ضد شبكات لوجستية تدعم أسلحة كوريا الشمالية غير المشروعة

أكدت الولايات المتحدة الاستمرار في اتخاذ خطوات للحد من وصول كوريا الشمالية إلى الموارد اللوجستية والمالية لتمويل برامج صواريخها الباليستية وأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة.