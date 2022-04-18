7 جرحى بهجوم لحركة الشباب على مباني البرلمان في مقديشو

سقطت عدة قذائف هاون في محيط البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، أثناء جلسة للنواب لتحديد موعد إجراء انتخاب رئاسة البرلمان. وأفاد تلفزيون غوب جوغ الصومالي بأن سبعة أشخاص أصيبوا، حينما أطلقت حركة الشباب قذائف الهاون على مباني البرلمان في مقديشو، بينما كانت تعقد جلسة مشتركة للبرلمان الاتحادي لبحث انتخاب رئيسين لغرفتيه. وأضافت أن سبعة أشخاص من بينهم حارسان تابعان لزعيم حزب وداجير عبد الرحمن عبد الشكور (نائب برلماني) أصيبوا في قصف بقذائف الهاون. وكان أعضاء البرلمان الصومالي أدوا اليمين الخميس بعد انتخابات تأجلت طويلا وشهدت فوضى اتسمت بالعنف والصراع على السلطة بين زعماء البلاد. وجرت مراسم أداء اليمين لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.