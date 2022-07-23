وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، مقتل العشرات من القوات الأوكرانية بضربات دقيقة، وتدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخائر، خلال الساعات الـ24 الماضية.