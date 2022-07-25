كييف تُعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا
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كييف تُعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا

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العرب اليوم - كييف تُعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا

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كييف - العرب اليوم

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الإثنين، أن دبابات بولندية من طراز "بي تي 91 - تواردي"، وصلت إلى أوكرانيا.

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كييف تُعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا كييف تُعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا



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